Réforme des retraites : la CGT Energie annonce "100 jours d'actions" avec des coupures d'électricité en réponse à Emmanuel Macron

Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, Roland Garros : la CGT menace de perturber les grands événements.

Après la promulgation de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a tenté de tourner la page lors de son allocution télévisée tout en fixant un nouveau cap pour son gouvernement, demandant aux Français un délai de 100 jours pour apaiser le pays. Mais après trois mois de mobilisation, les syndicats ne comptent pas en rester là. Ils appellent à une mobilisation massive dans les rues le 1er mai pour exiger que la loi soit retirée.

La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME) a quant à elle promis "100 jours d'actions et de colère" à l'issue d'un "conseil général" qui s'est tenu vendredi 21 avril 2023. Le syndicat prévoit notamment des coupures d'électricité ciblées lors d'événements à venir comme le festival de film de Cannes, le Grand Prix de Monaco ou encore le tournoi de tennis de Roland-Garros. "En mai, fais ce qu'il te plaît ! On ne lâchera rien", écrivent les syndicats par voie de communiqué.

Deux coupures ont déjà été revendiquées à l'aéroport de Montpellier et dans un collège de l'Hérault lors du déplacement du président de la République dans le département, jeudi 20 avril.

Une "journée de colère dans l'énergie" le 3 mai

La CGT Energie appelle à la mobilisation le 1er mai, et annonce également une "journée nationale de colère dans l'énergie" pour mercredi 3 mai, en utilisant le terme de "grévilla". Le syndicat se dit particulièrement attentif aux déplacements des élus du gouvernement et compte mener "des perturbations énergétiques".