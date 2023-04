Espalion. Troc, coupe à la faux et quine du jardinier

Les Jardifolies vous invitent le dimanche 8 mai au Cayrol, pour une journée qui propose diverses animations. De 9 heures à 13 heures se tiendra un troc aux plantes et outils du jardin, et de 9 heures à midi, une initiation au fauchage à la faux par Alain Michelin.

Le bon geste ne suffit pas, il faut aussi apprendre à affûter et régler sa faux… Les faucheurs qui aimeraient transmettre et montrer leur savoir-faire sont les bienvenus. L’après-midi, à 14 h 30, à la salle d’animation, aura lieu le quine du jardinier doté de nombreux lots. Il y aura 20 quines, dont un pour les enfants. Une rencontre pour tous les amis de la nature et aux fidèles habitués des rendez-vous que les Jardifolies mettent en place durant l’année.