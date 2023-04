Baraqueville. Une semaine pour faire aimer les mathématiques au collège

La semaine des maths au collège Albert-Camus a été à nouveau l’occasion de proposer une image active et attractive des mathématiques. En plus des ateliers jeux de logiques et de stratégie proposés sur la pause méridienne, et qui ont connu un grand succès, les élèves ont pu montrer leurs talents à travers diverses activités.

En lien avec les arts plastiques ils ont fait preuve d’imagination et de technique en présentant des marque-pages sur différents thèmes mathématiques. Les stratégies de calculs ont été mises en avant, et les neurones se sont échauffés lors du concours de calcul mental.

Les classes de 5e ont pu mettre à profit leur esprit collaboratif lors d’une séance de jeu de calculs grandeur nature. Le goût de l’effort, la volonté et la découverte ont enthousiasmé petits et grands pour le plus grand plaisir de leurs professeurs.