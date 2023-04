120 pâtissiers de "Relais dessert" vont envahir Rodez ce mercredi 26 avril

Le nouvel intronisé ruthénois Clément Batut recevra ses collègues venus de toute la France

Après l’intronisation de la Pâtisserie Clément à l’association "Relais Dessert" en septembre 2021, il est à présent tant pour cette adresse reconnue de recevoir les 120 pâtissiers sur le piton ruthénois. Ce sera chose faite mercredi 26 avril à l’occasion du séminaire de printemps qui se déroule à Albi du 23 au 25 avril. Lors de cette rencontre ils pourront partager leur passion et leur expérience pour promouvoir la qualité et l’innovation dans le domaine de la pâtisserie et du chocolat.

Lors de leur venue, ils visiteront le tout nouveau laboratoire de production sur la zone d’activités d’Arsac ainsi que la boutique située route d’Espalion à Onet-le-Château. Ils découvriront l’histoire de la maison, l’implantation dans le département ainsi que les différentes gammes de pâtisseries, chocolats, confiseries, traiteurs et glaces qui sont élaborées.

"Les Relais Dessert sont une source d’inspiration pour les professionnels et les amateurs de pâtisserie et de chocolat dans le monde entier, nous sommes heureux d’accueillir les membres et nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble pour promouvoir l’excellence dans notre métier", lance Clément Battut.