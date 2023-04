Aveyron : à Réquista aussi, le miel coule à flot sur les étals

Jean-Marie Puech consacre sa vie de retraité aux abeilles et à leur production.



Le marché alimentaire qui a pris de l’ampleur, ces dernières années, propose des produits divers, sains et bio produits par des producteurs locaux. Ainsi on peut y rencontrer Jean-Marie Puech, apiculteur présent au marché hebdomadaire du samedi matin sous la halle couverte près du bureau de Poste. Ce retraité, passionné par les abeilles, veut faire découvrir le monde de ces insectes étonnants et surtout la production de ses quelques ruches installées dans des lieux ou la flore présente une grande diversité afin d’offrir du miel de bonne qualité. Son étalage n’offre pas que du miel mais aussi des produits à base de propolis, un antibactérien naturel, utilisé depuis l’Antiquité et reconnu pour ses qualités antiseptiques, anesthésiques et cicatrisantes. Il présente donc, à base de propolis du baume pour la peau, pour les lèvres, etc.

Ses productions ne s’arrêtent pas là car il propose aussi de délicieux gâteaux au miel.