Aveyron : quand les collégiens d'Espalion rêvent de savane en occitan

La Librairie Pont Virgule, Rhizomix l’éditeur, l’auteur Bertrand Alberge et les élèves de la classe de 5è du collège Louis-Denayrouze ont présenté ce jeudi 20 avril le conte multilingue "Rêves de savane" ainsi que la lecture de la version Occitane par les élèves.

La traduction du conte en occitan a été réalisée par Lionel Cayrol et sa classe de 5e du collège Louis Denayrouze à Espalion. Durant l’année scolaire 2021-22, des échanges par visio-conférence entre la classe et Bertrand Alberge ont permis de fructueuses discussions pour préciser les sens et les intentions littéraires.

Pour l’histoire, il faut savoir qu’elle se déroule à proximité de la savane. Monsieur Kouma veut, pour leur bien mais contre leur gré, protéger ses amis animaux de la "sauvagerie" de la nature environnante.

Y parviendra-t-il ? Fidèle à la tradition du conte, dans "Rêves de Savane", les animaux parlent et certains hommes les comprennent.

Les animaux ont chacun leur personnalité et sont tous animés par un même désir de liberté, une volonté de suivre leurs désirs et leur curiosité et vont, au fil du récit, déployer différentes stratégies pour s’opposer au comportement et opinion de Monsieur Kouma, leur naïf protecteur. "Rêves de savane" est un conte à rebondissement au travers d’une histoire originale et humoristique. Ce récit sans détour avec les lois de la nature, explore les attitudes face à l’envie, à la peur, aux risques, à l’autorité.

Un conte multilingue

Il éveille aux langues et propose une qualité exceptionnelle des illustrations. Chaque planche est une véritable œuvre d’art.

L’histoire écrite en français est accompagnée systématiquement de l’anglais et de l’espagnol. Les six autres langues (l’italien, l’allemand, le portugais, le bambara, le grec, l’arabe) varient le long du récit. Ce livre concept représente une ouverture sur le monde et sensibilise à l’apprentissage des langues. La classe de 5e du collège Louis-Denayrouze a participé à l’élaboration du logo de la langue occitane avec Aude d’Ortho, la graphiste du livre. Effectivement les neuf langues du conte sont identifiées par un logo dans l’ouvrage. La version en occitan n’est pas encore éditée. Avis aux intéressés. Quant à Anne Risso, après des études de cinéma à Bruxelles, elle a réalisé une quinzaine de documentaires.

Elle a travaillé aussi bien sur la nature (Les champignons pourront-ils sauver le monde ? En 2013) que sur la ville (Rénée Gailhoustet, le projet d’Ivry, 2 008). En parallèle, elle a réalisé des collages, des dessins et des estampes. Elle est décédée en avril 2019.

Et Bertrand Alberge ?

Accessoiriste de cinéma depuis plus de 20 ans, Bertrand Alberge est artiste plasticien. Depuis les années 80, il expose régulièrement ses travaux. Photographies, sculptures… Son travail sort du cadre établi et vient questionner notre rapport aux conventions.

Son travail : www.bertrand-alberge.net

Ses collaborations cinématographiques : www.imdb.com