Disparition inquiétante d'un père de famille dans le Lot : l'homme a été retrouvé sain et sauf

Rachid El Maddaoui, un père de famille de 38 ans, faisait l'objet d'une disparition inquiétante depuis le samedi 22 avril 2023. L'homme a été retrouvé sain et sauf.

Un avis de disparition inquiétante avait été diffusé, samedi 22 avril 2023, pour tenter de retrouver Rachid El Maddaoui. Âgé de 38 ans, ce père de famille domicilié à Saint-Jean-Mirabel, dans le Lot, a été retrouvé, lundi 24 avril.

Sain et sauf

Ce sont les gendarmes du Lot qui, sur leurs réseaux, ont annoncé la bonne nouvelle ce lundi. Plus précisément, ceux de Figeac, qui indiquent que "l'intéressé a été retrouvé sain et sauf". Ils remercient, au passage, les internautes pour les nombreux partages de l'avis de recherche, diffusé 48 heures plus tôt.

Entre le Lot et l'Aveyron

Alors qu'il devait partir en vacances avec sa femme et ses deux enfants, Rachid El Maddaoui a bel et bien pris la voiture. Très exactement le Citröen C15 de son père. Mais seul.

Le téléphone de l'homme de 38 ans avait borné pour la dernière fois ce même samedi, à Capdenac-Gare, dans l'Aveyron.

Les gendarmes ont même déployé l'hélicoptère pour tenter de retrouver le disparu : en vain. "Il n'y avait pas d'intentions suicidaires établies", nous confiait la gendarmerie de Figeac, dimanche soir. Finalement, le père de famille a donc été retrouvé sain et sauf.