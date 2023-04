L'opération, débutée depuis le lundi 17 avril, va prendre deux ans. L'événement fera l'objet d'un traitement spécial ce lundi 24 avril au 19/20 de France 3 Occitanie.





21 septembre 2001, 10 h 17 : 10 jours après l'attaque du World Trade Center, les 300 tonnes de nitrates du hangar 221 de l'usine AZF de Toulouse explosent, figeant la ville dans la terreur et faisant 31 morts et des milliers de blessés. Un traumatisme qui va rester à vie dans l'air de la Ville rose.

En 2007 et 2008, 220 hectares de la défunte usine vont être dépolluées. Mais il faudra attendre près de 22 ans pour que le cratère de l'explosion, faisant 70 m de long et 40 m de large et devenu un lac, subisse le même sort. Entamée le lundi 17 avril 2023, la dépollution du cratère et de sa zone (deux hectares au total) a été confiée à Total Energies et va durer deux ans.

L'opération va débuter par le débroussailage de la zone, qui recèle encore du matériel industriel de l'usine ravagée, puis sa mise en sécurité et des analyses de l'eau et des sols qui diront s'il faut engager des opérations de dépollution. In fine, ce dernier reliquat de la catastrophe pourrait devenir une zone verte accueillant des activités sportives, selon France 3 Occitanie, qui consacre une bonne partie de son journal national, le 19/20, à cette opération de dépollution ce lundi 24 avril, à 19 heures. Mais pour le président de l'association des anciens salariés d' AZF Jacques Mignard, "le cratère n'a pas dit tout ce qu'il savait".