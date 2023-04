Réforme des retraites : des concerts de casseroles prévus à 20h pour l'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron

Les opposants à la réforme des retraites vont se réunir ce lundi soir dans de nombreuses villes pour "fêter" le premier anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron.

Le 24 avril 2022, Emmanuel Macron était réélu à la tête de l'Etat. Les opposants à la réforme des retraites préparent un anniversaire très bruyant ce lundi soir, plusieurs appels à se rassembler devant les mairies ont été lancés par plusieurs syndicats, l'association Attac ainsi que des élus de la Nupes et de la France Insoumise.

Des concerts de casseroles, de ceux qui avaient été menés lors de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron le 17 avril, sont prévus à partir de 20 heures. Attac Aveyron a fixé un rendez-vous devant la mairie de Rodez en invitant les participants à s'équiper de casseroles et autres "dispositifs sonores portatifs". Des rassemblements ont aussi été annoncés devant les mairies de Villecomtal et Saint-Affrique.

Quelques dizaines de manifestants sont descendus dans la rue à Rodez pour un concert de casseroles pendant l'allocution de @EmmanuelMacron #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/Juj5rgjjKx — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) April 17, 2023

En Occitanie, une trentaine de rendez-vous ont été fixés selon la carte interactive de l'association Attac.

Des concerts de casseroles et manifestations sont attendus dans des centaines de villes de France devant les mairies ce soir à 20h #CasseroladeGenerale #ReformesDesRetraites #IntervillesMacron #MacronChallenge #casseroles



Lien : https://t.co/lIexRB2lbb pic.twitter.com/cDRrPFAZau — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 24, 2023

Un contexte social toujours tendu

Même si la loi sur la réforme des retraites a été promulguée depuis maintenant plus d'une semaine, le pays reste toujours divisé. Le président de la République et ses ministres sont les cibles des huées et des concerts de casseroles lors de leur déplacement depuis plusieurs jours, et les syndicats ont appelé à une mobilisation massive lundi 1er mai 2023.

La CGT Energie n'en démord pas non plus en annonçant une "journée de colère" mercredi 3 mai, et en promettant "100 jours d'action" en réponse aux "100 jours pour apaiser" proposés par Emmanuel Macron. Le syndicat du secteur de l'énergie menace de mener des coupures d'électricité ciblées, notamment lors de grands événements comme le festival de Cannes, Roland Garros ou le Grand Prix de Monaco.