Réforme des retraites : "revenir à la retraite à 60 ans ? C'est fou !", martèle Emmanuel Macron

Un peu plus d'une semaine après la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron est revenu sur ce sujet épineux, qui continue de diviser le pays.

Alors que la colère gronde toujours face à la réforme des retraites, Emmanuel Macron a été au cœur d'un entretien avec onze Français, organisé par le Parisien. Sans surprise, le président de la République a été amené sur l'épineuse loi, promulguée le vendredi 14 avril 2023.

A lire aussi : La réforme des retraites a été promulguée : voici à quel âge vous pourrez partir

"Je ne suis ni naïf, ni dupe"

Face à onze lecteurs du journal Le Parisien, le chef de l'Etat a rappelé la nécessité de mettre en place cette loi. "Je pense qu'il faut investir sur les grands chantiers dont le pays a besoin, les services publics, la transition climatique... (...) Il faut d'abord faire la réforme des retraites qui nous redonne du muscle, parce qu'elle réduit le déficit des retraites que l'on comble sinon avec de l'argent public."

Le locataire de Matignon l'affirme : "je ne suis ni naïf ni dupe, les réformes des retraites, c'est toujours difficile. Depuis qu'il y en a eu, elles se passent toujours mal. Donc c'est toujours mieux de le faire en début de mandat", se justifie celui qui a été réélu le... 24 avril 2022.

"Je ne voulais pas non plus intervenir tout le temps"

À la question de savoir s'il s'était trompé quelque part, le président de la République répond. "Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller, mais ce sont les institutions. Le président en est le garant".

Alors que son silence lui a souvent été reproché avant son allocution aux Français, le lundi 17 avril, Emmanuel Macron explique : "je ne voulais pas non plus intervenir tout le temps. Et donc, peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même".

A lire aussi : 15,1 millions de téléspectateurs lundi 17 avril : à quand remonte l'allocution présidentielle la plus suivie ?

"Revenir à la retraite à 60 ans ? C'est fou !"

L'un des rouages les plus sensibles de cette réforme des retraites est le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. "Beaucoup étaient opposés mais que proposaient-ils à la place ? Ils disaient : il faut revenir à la retraite à 60 ans. Ce qui est fou !", martèle Emmanuel Macron.

Il s'explique. "Parce que cela voudrait dire redépenser de l'argent, créer du déficit sur le déficit. Et on n'a pas eu un débat transparent pour dire : 'OK, vous ne voulez pas mais qu'est-ce que vous proposez à la place ?' On a un peu déréalisé le débat."

A lire aussi : Réforme des retraites : les propositions de loi visant à abroger le départ à 64 ans peuvent-elles aboutir ?