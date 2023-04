Villefranche-de-Rouergue : la marche en avant du Contact Karaté Fight

Les jeunes combattants du Contact Karaté Fight de Villefranche, coachés par Gildas Larbre, poursuivent leur marche en avant en écrivant de belles pages du sport local.

Le Contact Karaté Fight (CFK), club cher au coach Gildas Larbe, n’en finit pasas d’avancer sur la double voie du sport et du bien-vivre ensemble. D’un point de vue sportif les résultats sont là, mais derrière il y a aussi toute la structuration, l’écoute des jeunes quant à leur avenir qui sont mises en place. Mais pour la dernière grande sortie en Mixed Martial Arts (MMA- Karaté Mix) de la saison 2022-2023, le CKF Villefranche s’est présenté au début du mois au Grand Dôme de Villebon avec trois combattants. Dans la catégorie Cadets, vainqueur de l’Open de France, Nasserdine Chebidane s’est hissé, sans coup férir, sur la plus haute marche du podium en dominant assez largement tous ses combats.

Dans les trois dimensions du MMA, que sont les pieds et les poings, le corps à corps et le sol, Nasserdine aura fait preuve d’une belle technique et d’un gros mental, notamment lors de son 1er tour avec un adversaire rugueux et déterminé. La saison prochaine en Juniors (ou le règlement permet les frappes au sol) il faudra encore faire preuve d’assiduité et de régularité à l’entraînement.

Il est aussi possible qu’il combatte en Kick-Boxing en fonction du calendrier fédéral…

Un Enzo combatif

Dans la catégorie Seniors -57 kg, le sort s’acharne sur Enzo Benniks qui termine deuxième. La finale très engagée des deux côtés aura été ternie par une malheureuse erreur d’arbitrage qui ne permet pas à Enzo de l’emporter malgré une grosse activité clairement à son avantage. La déception est grande pour ce combattant qui ambitionne l’avenir en tant que professionnel. Malgré tout à tout juste 18 ans, le passage en seniors n’est pas si mal que cela avec une place de vice-champion de France et de vice-vainqueur de l’Open.

Sa motivation et ses capacités lui permettront certainement de dominer la catégorie d’ici peu ! Par contre, pas de récompense en Seniors -66 kg pour Yassine Talih, qui malgré un gros engagement et une belle bagarre perd au premier tour ne l’aura pas emporté. Cette saison aura donc confirmé les combattants du CKF Villefranche comme des "leaders" sur le circuit du KMIX français. La saison prochaine, la labélisation du Club en Kick-oxing et Pancrace permettra aussi de s’exprimer sur d’autres circuits. Ce sera l’occasion d’engranger de nouvelles expériences et de porter haut les couleurs de Villefranche-de-Rouergue !

