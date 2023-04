Autoroute A75 : des bornes de recharge "Haute Puissance" arrivent sur l'aire Relais de L'Aveyron

Pour recharger 100 kilomètres d'autonomie en 6 minutes !

Des bornes de recharge "Haute Puissance" ont fait leur apparition sur l'aire Relais de L'Aveyron, sur l'A75, au niveau de la station de TotalEnergies. Ces nouveaux équipements permettent aux véhicules électriques compatibles de se recharger à une puissance supérieure à 50 kW. Autrement dit, selon la puissance du véhicule, il sera possible de recharger une autonomie de 100 kilomètres en 6 minutes, et de recouvrir environ 80 % de sa batterie en une vingtaine de minutes.

L'aire Relais de L'Aveyron dispose à présent de 8 points de charge pour les voitures électriques compatibles (2 bornes de recharge rapide et 6 bornes de recharge ultra-rapide). TotalEnergies relève que "tous les connecteurs du marché sont disponibles permettant à tous les véhicules électriques de se recharger".

150 stations équipées en France

"Repensée pour répondre aux nouvelles attentes des clients utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables", cette station de l'Aveyron est à présent l’une des 150 stations-service TotalEnergies à proposer des emplacements entièrement dédiés aux véhicules électriques.

Le directeur du réseau des solutions de mobilité de TotalEnergies France, Pierre-Emmanuel Bredin, annonce un objectif de 250 stations-service équipées à la fin de l'année : "150 sur les axes routiers et autoroutiers, et 100 dans les grands centres urbains".

À l'horizon 2025, ce sont 500 sites de recharge électrique "Haute Puissance" qui seront aménagés, dont 200 sur le réseau routier national (autoroutes et rocades) et 300 dans les villes et en zones de transit (aéroports, gares, zones touristiques).