CARTE. Allergies aux pollens : la situation s'améliore en France, un département d'Occitanie reste en rouge

À la mi-avril, plus de 60 départements de France faisaient face à un risque élevé d'allergies aux pollens. À l'approche du passage en mai, la situation s'améliore nettement.

Changement de couleur en France. Plus de 67 départements étaient dans le rouge face aux pollens, symbolisant ainsi un risque élevé d'allergies. Alors que la zone C vient d'entrer en vacances, la vigilance a baissé d'un cran sur la quasi-totalité du pays.

Seulement deux départements en rouge

Le Réseau Natonal de Surveillance Aérobiologique (RNSA), qui diffuse une carte de la France mettant en lumière le risque d'allergies aux pollens, a mis à jour ses données en cette période de vacances scolaires pour les zones B et C. Deux départements sont encore dans le rouge : l'Hérault et le Var.

Risque d'allergies aux pollens : la situation s'est améliorée en France, en cette fin avril 2023. RNSA - Capture d'écran

Le reste de la France en jaune

Le reste de la France métropolitaine ainsi que la Corse sont en jaune, autrement dit, un niveau en dessous. Le risque d'allergies est considéré comme moyen. La situation est donc en nette amélioration dans l'Hexagone. En effet, début et mi-avril, entre 60 et 67 départements étaient en rouge.

Seuls deux départements français sont en rouge, dont l'Hérault. RNSA - Capture d'écran

Toujours une exception en Occitanie

L'Occitanie comptait sept territoires en rouge le 7 avril, puis un seul le 14. Ce mardi 25 avril, malgré la nette amélioration nationale, il reste toujours un territoire en rouge. Si la Lozère était concernée il y a quelques jours, c'est désormais l'Hérault qui fait face à un risque élevé d'allergie aux pollens.