Entraygues-sur-Truyère. "Détecter, gérer et traiter", l’Abeille de l’Aveyron veille sur la santé des ruchers

Récemment, le Groupement de Défense Sanitaire de l’Abeille de l’Aveyron (GDSA12), a organisé une première journée de formation au Rucher de Santé de l’Abeille de l’Aveyron (RSLA). Tous les adhérents du GDSA12 ont été conviés à participer à une conférence le matin, dans la salle multiculturelle, donnée par le Dr Lionel Lafon, vétérinaire référent apicole et président du Groupement Technique Vétérinaire pour l’Aveyron (GTV 12).

Une trentaine de participants a été accueillie avec un café et de la fouace, offerts par le maire Bernard Boursinhac. Sandrine Orozco, apicultrice de la commune (les Happyculteurs), avait également apporté sa fouace et son pain d’épices délicieux.

Bernard Boursinhac a rappelé l’attachement de la commune à sa biodiversité et le rôle joué par les abeilles comme "sentinelles de l’environnement" ainsi que l’obtention d’une médaille d’or pour le miel du rucher municipal. Le Rotary club, qui a offert en 2022 deux nouvelles ruches, a été remercié. Le rucher municipal compte maintenant 6 ruches, et Michel Bartomeuf, a joué un rôle décisif dans sa création.

La Fédération régionale des groupements de défense sanitaire en Occitanie, représentée par Irène Demont, coordinatrice de la section apicole, recherche des financements, met en œuvre des formations et des aides sur le terrain et insiste sur le suivi sanitaire.

Le Dr Lionel Lafon, a présenté les prédateurs de l’abeille, les pathologies qui les accompagnent et notamment le varroa et les moyens de lutte contre ce "danger sanitaire de 2e catégorie" qui a provoqué un changement radical dans la pratique de l’apiculture : "Détecter, gérer et traiter". Son exposé a été suivi d’échanges avec les participants sur les pratiques. Après le déjeuner, une visite au rucher a permis de constater que son nouvel emplacement est bien situé à l’abri du vent. En présence du Dr Lionel Lafon, d’Irène Demont, de Jean Blanchot, président du GDSA12, et de Jean-Bernard Fayel, Technicien Sanitaire Apicole (TSA) du secteur, les observations, questions, et conseils, ont été utilement partagés et contribueront à améliorer de bonnes pratiques d’élevage :

"Un bon site, de bons apiculteurs et une mairie qui soutient le projet", trois éléments harmonieusement réunis à Entraygues !