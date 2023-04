Football : feu d’artifice à Toulonjac, le club communal fête ses cinquante ans

Reportée pour cause de pandémie de Covid-19, en 2020, la fête des 50 ans du club toulonjacois, désormais uni avec Villeneuve sous la bannière d’Ouest Aveyron football, est programmée le 7 mai.

Comme de nombreux clubs qui devaient souffler leurs bougies cette année-là, la pandémie de Covid-19 a rebattu les cartes. Le FC Toulonjac devait ainsi célébrer ses 50 ans en mai 2020, et c’est donc trois ans plus tard, le dimanche 7 mai, que les participants vont se retrouver pour une journée synonyme de souvenirs. Cela devrait être d’ailleurs la dernière car, depuis, le club s’est rapproché de Villeneuve pour former, chez les seniors, l’Ouest Aveyron football, et s’est tourné vers Foot Rouergue pour mutualiser les compétences chez les jeunes.

Bref, les dirigeants souhaitent donc tirer un dernier feu d’artifice où joueurs actuels et anciens ont beaucoup d’histoires à raconter. Notamment celle où durant l’été 1969, une poignée d’amoureux du ballon rond (Valette, Agrech, Favié, Vitrac, Clauzelle, Genre, Frayssinet et Lafon) a créé une équipe toulonjacoise dirigée (déjà) par Bernard Bourdoncle. Ce dernier, joueur, capitaine et donc entraîneur, sera en quelque sorte le fil rouge des jaune et noir. Un peu plus tard, il a tenu également les manettes de l’association, avant de revenir dans les années 2000 comme coach avec un succès, notamment, en coupe de l’Aveyron, en 2003, au côté de ses deux fils, Franck et David. Pour la petite histoire, le même David a pris les rênes du club, en 1998, à la suite de René Joulia, et, en tant que joueur, il a décroché le premier trophée de la coupe de l’Aveyron du club (après avoir perdu en finale un an auparavant) dirigé par Géraldine, son épouse !

Il y a également cette saison 1984-1985 où les Toulonjacois ont été champions de Ligue dans une compétition qui a disparu peu après. Le premier de la division rencontrait son alter ego d’un autre département et ainsi de suite jusqu’à la finale jouée sur un terrain proche de Montauban où les jaune et noir ont battu leurs homologues d’Odos.