Estaing. Le budget au menu du conseil municipal

Réuni en séance ordinaire, le conseil municipal a examiné et adopté les budgets de la commune.

Voici quelques chiffres utiles à connaître pour apprécier la gestion de la commune.

Le budget principal s’équilibre en fonctionnement à la somme de 1 220 310 € et en investissement à la somme de 1 668 301 €.

Ce budget équilibré laisse une large part à la rubrique investissement qui montre ainsi le dynamisme de la commune en se projetant vers l’avenir. La preuve en est avec les deux projets phares pour Estaing :

La Chantellerie : un réaménagement du camping et ses abords permettra un accueil de qualité et appréciable par les touristes. La création d’un espace pleine nature, de détente et de jeux pour enfants sera également à la disposition de tous les Estagnols.

Cœur de village : la dernière tranche des travaux va permettre de rénover le cœur du bourg : la place François Annat et les ruelles adjacentes. Des concertations et réunions publiques seront organisées afin d’associer les habitants à ce projet important.

Pour financer ces travaux, la commune a choisi de ne pas augmenter la part communale des impôts et a eu recours à l’emprunt. Cela a été possible grâce à la bonne situation financière de la commune.

La commune compte sur le soutien des financeurs (État, Région, Département) et tous les acteurs afin de trouver les financements nécessaires à leur réalisation. C’est un travail de longue haleine qui mobilise les élus mais aussi le personnel administratif pour concevoir des dossiers de demande de subvention de qualité et qui sont indispensable pour le développement aussi bien touristique mais également économique pour le bien-être des habitants.

Un autre axe important dans un budget est la maîtrise des dépenses de fonctionnement. La commune a donc fait des efforts et mis en œuvre des solutions afin de diminuer les coûts : extinction de l’éclairage public ; mise en place d’horloges de programmation sur les chaudières des bâtiments communaux ; travaux d’isolation de la résidence du Puech de l’église ; mutualisation de l’entretien des voiries pour en diminuer le coût ; marché de mutualisation avec la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère concernant les maintenances et contrôle des équipements ; renégociation des tarifs d’assurance ; modernisation des matériels d’entretien.

L’action de la commune au quotidien et à plus long terme vise à trouver l’équilibre entre limiter les dépenses et continuer à moderniser.

Tout cela dans le but de rendre la commune d’Estaing toujours plus attractive et surtout plus agréable à vivre pour tous ses habitants.