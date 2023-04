Saint-Christophe-Vallon. Le conseil municipal valide le budget

Le vote du budget 2023 était au cœur de la réunion du conseil municipal du 29 mars. "Ce budget a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants et de favoriser le fort investissement sur le patrimoine communal", explique le maire Sylvain Couffignal tout en indiquant que le vote prenait en compte les résultats des sections d’investissement et de fonctionnement de l’année 2022 et le maintien des taux des impôts locaux identiques à 2022. La section de fonctionnement s’établit à 773 438 euros et couvre entre autres les dépenses relatives au personnel communal et notamment le financement de la période de "tuilage" nécessaire au remplacement du poste de secrétaire de mairie. Les investissements atteignent la somme de 529 813 euros. Dans le détail des projets ou des travaux prévus, on retrouve la finalisation de l’assainissement et de l’enfouissement des réseaux à Combret et de l’opération d’extension du cimetière avec la mise en place d’un dispositif destiné aux urnes. Le conseil municipal a validé un programme de remise à neuf d’une partie de la voirie communale dont la rue du Comte d’Armagnac et le remplacement de panneaux directionnels afin de compléter l’opération de dénomination des voies. Sur la partie économie d’énergie, est engagée la rénovation de la totalité de l’éclairage public de Nauviale et Combret avec un passage en LED des luminaires et la commande d’une étude technique pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes. Côté bâtiment, la sécurisation du groupe scolaire prendra en compte le souhait des parents et des enseignantes d’étudier un réaménagement de la cour de récréation. Concernant les équipements techniques, le conseil municipal souhaite faire l’acquisition d’une auto-laveuse pour permettre un nettoyage efficace des sols notamment à la salle des fêtes. Une réflexion va également être engagée rapidement pour le remplacement du véhicule professionnel de l’agent technique. Enfin, sur le sujet de la communication, les élus réfléchissent à l’installation d’une borne numérique interactive permettant à chacun, habitants ou visiteurs, de s’informer rapidement et simplement sur l’actualité et les nouveautés communales.