La Loubière. Le trophée du Mérite pour éric

À l’issue de la dernière manche du challenge du Conseil départemental qui se déroulait dimanche 23 avril à Lioujas, Aude Cavarroc, présidente du comité de l’Aveyron surprenait son dévoué juge-arbitre, Eric Demange en lui remettant le trophée du Mérite départemental ainsi que celui du Mérite Régional, au nom de la présidente de la Ligue d’Occitanie. Ces gestes de reconnaissance sont d’autant plus justifiés qu’Éric a sauvé cette compétition dédiée aux jeunes pongistes mineurs qui manquait de bénévole disponible. Éric se dévoue aussi inlassablement comme éducateur du Ping-pong Club lioujacois dont il est aussi secrétaire. Il est également élu au comité départemental où ses avis éclairés sont particulièrement appréciés, notamment à la commission sportive. Des applaudissements chaleureux et unanimes ont témoigné de la reconnaissance des jeunes et des leurs parents et encadrants lors de cette remise de trophées inattendue.

Tous les dirigeants du club de Lioujas sont ravis de cette reconnaissance à l’égard d’un bénévole exemplaire.