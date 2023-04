Salles-la-Source. Les Amis de Saint-Loup et Saint-Paul préparent activement la saison

Une réunion du conseil d’administration de l’association des amis de Saint-Loup et Saint Paul, ayant pour but d’animer et de sauvegarder le patrimoine religieux du village de Salles-la-Source, s’est tenue il y a quelques jours.

Un point a été fait sur les travaux en cours ou prévus :

L’installation des fresques de Nicolaî Greschnyest à l’église Saint-Loup en voie de finition, il reste à prévoir l’organisation d’une présentation de ces œuvres d’art, peut-être à l’occasion des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre.

Les travaux de réfection de la toiture du chœur de l’église classée monument historique de l’église Saint Paul ont fait l’objet d’une étude fin mars 2023. Devant la nature et l’importance de ces travaux, il a été décidé qu’ils vont être placés sous l’autorité de la Direction régionale des affaires culturelles et leur financement devrait pouvoir bénéficier d’importantes subventions. L’association va s’impliquer pour monter des dossiers et aussi pour effectuer quelques travaux d’embellissement à la sacristie, avec l’aide de bénévoles. En ce qui concerne les animations estivales, déjà de nombreux contacts sont pris pour organiser des concerts en lien avec la dynamique offerte par la création de la Route Soulages. Le calendrier sera communiqué dès que possible. Comme les années précédentes, l’Église Saint Paul sera ouverte à la visite de juillet à mi-septembre, avec possibilité de visites guidées sur demande.

La date de l’assemblée générale de l’association est fixée au vendredi 9 juin.