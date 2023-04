METEO. Vague de chaleur qui remonte de l'Espagne : voici où il va faire le plus chaud en Occitanie cette semaine

Alors qu'une canicule très précoce va toucher l'Espagne, les températures vont aussi être revues à la hausse cette semaine en France.

L'Espagne connaît "une vague de chaleur d'une intensité et d'une précocité exceptionnelle", les 40°C pourraient être atteints cette semaine. Et la France va connaître quelques retombées jeudi 27 et vendredi 28 avril 2023.

Dans le sud du pays, des maximales de 24 à 28°C "seront fréquemment observés" quand on pourrait grimper à 30°C seront approchés au pied des Pyrénées. "Avec la puissante dorsale de hautes pressions sur la péninsule ibérique, le flux perturbé d’ouest sera rejeté plus au nord. Des pluies sont ainsi attendues au nord de la Loire entre jeudi et vendredi, mais là aussi, avec une nette sensation de redoux, du fait d’une masse d’air d’origine subtropicale", détaille Météo France.

Vendredi sera la journée la plus chaude de la semaine

La hausse des températures se fera sentir dès jeudi, où on dépassera les 20°C l'après-midi presque partout en Occitanie. Les maximales seront de 25°C à Carcassonne (Aude), 23°C à Castres (Tarn) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), autour de 22°C à Toulouse (Haute-Garonne) et Montpellier (Hérault). C'est dans l'Aveyron qu'il fera encore le plus frais avec 17°C à Rodez, 14°C à Laguiole et 20°C à Millau.

Vendredi 28 avril sera la journée la plus chaude de la semaine. Voici qui en profitera le plus :

26°C à Tarbes

25°C à Albi et Cahors

24°C à Millau, Castres, Foix, Auch, Montauban et Alès

23°C à Carcassonne, Toulouse, Mende et Nîmes

22°C à Rodez

21°C à Béziers

20°C à Perpignan et Montpellier

Des orages ce week-end ?

Les premières prévisions de Météo France concernant le week-end de trois jours du 1er mai voient du soleil le samedi et des orages pour le dimanche en Occitanie, mais "beaucoup d'incertitudes demeurent à ce stade sur l'évolution détaillée du temps".

Avec la potentielle dégradation orageuse, les températures devraient également être revues à la baisse mais "en restant au-dessus des moyennes de saison".