Nuit des Molières : interpellée par deux artistes, la ministre de la Culture répond en pleine cérémonie

La 34e Nuit des Molières, qui récompense le théâtre français, a donné lieu à une scène assez surréaliste, lundi 24 avril 2023. Interpellée par deux artistes, Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, s'est levée pour répondre.

En pleine cérémonie de la Nuit des Molières, qui s'est déroulée au théâtre de Paris, lundi 24 avril 2023, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, présente dans l'enceinte, a été interpellée par deux artistes. Avec pour motif principal, le sujet toujours aussi brûlant de la réforme des retraites.

"Vous ne dîtes rien !"

Sur scène, un duo a directement interpellé la membre du gouvernement. "Madame la ministre, quand est-ce que vous allez décider de sortir de votre silence ? Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien", lancent les deux femmes, tour à tour et micro en mains.

"Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers les intermittentes et intermittents du spectacle, les autrices, les auteurs, les enseignantes et enseignants artistiques", reprochent les deux artistes.

Avant d'interroger la ministre. "Est-ce que, seulement, vous avez un avis sur les budgets, sur les spectacles annulés pour cause de facture énergétique ? Ou alors, pour cause de l'extrême droite ?"

"Vivent les casserolades !"

Le duo sur scène termine sa prise de parole en s'adressant encore directement à Rima Abdul Malak : "nous ne sommes pas des chiens, ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche. À mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue, et vivent les casserolades", concluent-elles.

Discours d'origine destiné à la ministre de la Culture

L'ustensile, utilisé pour protester contre l'exécutif en ces temps de contestation face à la réforme des retraites, a de nouveau été de sortie lors de l'arrivée de la ministre de la Culture dans la bâtisse parisienne, avant la cérémonie.

\ud83d\udd34 Concerts de casserole devant la Nuit des #Molieres à #Paris.



Concerts de casserole devant la Nuit des #Molieres à #Paris.

Les manifestants voulaient interpeller Rima Abdul Malak, la ministre de la culture. #CasseroladeGenerale

"Là, c'est pas possible"

Quelques secondes à peine après la fin de l'intervention des artistes, une voix s'élève dans le public. Elle aussi munie d'un micro. "D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible." Cette phrase prononcée par Rima Abdul Malak, la ministre de la Culture, en personne.

L'assistance semble particulièrement surprise par la scène qui se produit sous ses yeux. La ministre reprend alors la phrase prononcée par ses deux interlocutrices, disant que les "acteurs ne sont pas des chiens" : "cette phrase de Gérard Philipe date de 1957. Il n'y avait même pas de ministère de la Culture à l'époque", riposte-t-elle dans un premier temps.

Avant d'embrayer. "Aujourd'hui, il y a un ministère de la culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde", explique-t-elle, rappelant avoir "débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture." La ministre souligne aussi "avoir obtenu le budget historique le plus haut, + 7 % par rapport à l'année dernière".

"Ma porte est ouverte"

Rima Abdul Malak mentionne ensuite son action contre l'inflation et les factures d'énergie : "j'ai débloqué des aides exceptionnelles pour venir en aide aux structures les plus fragiles". Et face aux menaces contre des expositions et spectacles, la ministre réagit avec autant de fermeté. "À chaque fois, j'ai levé la voix pour défendre la liberté de création."

Elle conclut son intervention d'un peu plus de 90 secondes en s'adressant aux syndicats. "Le 7 février, on avait une réunion. Vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous", a-t-elle terminé avant de s'asseoir.