Naucelle. Première dégustation avec -Actions

La première dégustation proposée par "Naucelle-Actions" a permis une mise en bouche idéale pour remplir son caban. Fromages, pain, charcuterie était ordonnés avec goût sur les tables. Des conseils avisés étaient donnés par ces bénévoles qui, depuis des années, sont rodés à ce type de manifestations qui animent le marché hebdomadaire. Si la saison de fait que pointer le bout de son nez, la qualité des produits proposés est déjà là. Et s’il est trop tôt pour faire des projections sur la fréquentation estivale, on peut déjà être certain que les animations seront bien présentes pour animer le bourg.