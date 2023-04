Montrozier. Prévention routière des seniors : une opération profitable à tous

Le CCAS de Gages représenté par Fatima Dansette a proposé une journée d’animation sur la prévention à la sécurité routière pour les seniors. Après l’accueil des participants, plusieurs modules ont été présentés sur le déroulement de la journée. L’assistance a prêté une oreille attentive lorsque Joël, un des bénévoles de l’association, a commencé par une allocation préventive sur la sensibilisation à l’insécurité routière et comment réduire les risques au volant. Plusieurs tests de questions-réponses ont ouvert le dialogue et chacun s’est remis à niveau dans la bonne humeur.

Ensuite la conduite s’est imposée sur un circuit d’une demi-heure, avec un moniteur très vigilant aux erreurs de conduite. Au retour, la conduite étant une tâche complexe qui exige de bonnes capacités physiques et cognitives, l’association a inclus dans son programme un contrôle de vision, auditif et sur les réflexes. M. Stasiowski et ses intervenants ont été chaleureusement remerciés pour cette formation très profitable à tous.