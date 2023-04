Rodez : le codage informatique avec Holberton à la Station, c’est possible

Grâce à Fondactions jeunes du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées une formation alternative dans le domaine du numérique est proposée à Rodez.

À peine installés dans leurs nouveaux locaux, les dirigeants de « La Station », ex- Station A, ont dévoilé un nouveau pan d’activité. Dans cet ancien garage réaménagé en bar, sera installée une antenne de la « Holberton school » de Toulouse, spécialisée dans le domaine du numérique. Derrière cette nouveauté, il y a « Fondactions jeunes » du Crédit Agricole. Ce sont eux qui ont mis en relation l’organisme de formation et le tiers lieu, afin que soit proposée cette formation diplômante « sur le territoire et pour le territoire ».

Ce lundi 24 avril, devant un parterre de porteurs de projet dans le domaine numérique, Bertrand Rouanet, qui pilote « Fondactions jeunes », a expliqué les contours de cette initiative. « Notre réflexion s’appuie sur trois axes : mettre des compétences au service des jeunes, leur permettre de se projeter professionnellement, créer une synergie avec le territoire. » Et de souligner tout de suite : « Nous ne nous inscrivons pas en concurrence avec les centres de formations qui existent déjà, mais plutôt en synergie. Nous avons d’ailleurs le soutien de la CCI ».



Holberton se présente pour sa part comme une offre alternative. La formation initiale est de 9 mois, « intense » en codage, à l’issue de laquelle il est possible d’embrayer sur de la formation ou de poursuivre en spécialisation.La formation initiale, financée par le «Fondactions jeunes », valide un niveau bac +2. Stéphanie Metche Serpaut, directrice du Campus de Toulouse, était présente pour souligner les particularités de cette formation, née dans la Sillicon Valley en 2015, et qui ne cesse de gagner du terrain. « Une formation ouverte à tous, pour tous les âges, sans prérequis, et pour laquelle il faut surtout être motivé. »

« On touche également du doigt une des raisons d’être du tiers-lieu, qui a vocation à créer un tissu relationnel qui peut aider à ancrer les gens sur le territoire », a expliqué Alan Hay, de « La Station ». De son côté, Bertrand Rouanet souhaite également un développement de cette formation sur le territoire du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées.



En attendant, les personnes intéressées par cette formation en codage n’ont plus qu’à aller sur le site Holberton et se laisser guider.La première cohorte ruthénoise débutera sa formation en juin. Les prochaines sont prévues pour octobre et février.