Auriac-Lagast. Une belle randonnée sur le causse du Larzac

Récemment, 28 marcheurs d’Auriac Lagast ont été accueillis par Henri (guide passionné de randonnées assurant les sorties dans le Sud Aveyron et l’Hérault) dans le village de Lapanouse-de-Cernon. La randonnée au dénivelé de 500 m positif débute par un sentier caillouteux qui laisse vite sa place à de magnifiques chemins où la flore retient l’attention des marcheurs.

Poursuite au milieu de buissières, gravissant des tracés au fort dénivelé les efforts n’ayant pas été vains. Les Auriacois rejoignent un plateau qui malgré le caractère steppique ne laisse pas insensible en découvrant de vastes étendues piquetées de buis, et des rochers aux formes étranges laissant à chacun se développer sa propre imagination. La magie du causse opère faisant découvrir un panorama à 360°, faisant atteindre un sommet où les restes de construction d’un petit sanctuaire témoignent l’existence d’une voie de communication et le passage de nombreux pèlerins. Un peu en contrebas, les randonneurs découvrent une immense bergerie édifiée plus tard avec les pierres du rempart.

Le final de cette randonnée sera le viaduc de Lapanouse (11 arches) supportant la voie ferrée construite entre 1 883 et 1 896 de 218 km de long reliant Albi, Tournemire, Le Vigan, fermée en 1935 pour les voyageurs et 1 955 pour les marchandises.

Aujourd’hui une partie étant utilisée pour l’activité du Vélo Rail.

Les marcheurs remercient Henri pour cette magnifique rando ainsi qu’à Marie Hélène pour sa bienveillance.