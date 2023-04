Decazeville. Une semaine bien remplie à Sainte-Foy

L’école et le collège Sainte-Foy ont récemment participé à la "semaine des langues", renouvelant leur engagement en faveur de l’approche linguistique et culturelle. Chaque jour, les élèves ont exploré un nouveau thème lié à un pays. Cette année, ce sont les pays de la zone Europe de l’est, du sud et du nord, ainsi que les pays anglo-saxons qui ont été consacrés à travers différentes disciplines scolaires et en dégustant des repas liés à chaque pays.

Une intervenante ukrainienne

Une intervenante ukrainienne a aussi fait connaître aux plus petits comme aux plus grands son pays, l’Ukraine. Également, une intervenante en langue des signes française (LSF) a contribué à faire vivre une nouvelle forme de langage.

La dernière journée, des élèves ont présenté leurs travaux de recherche qui portaient, en particulier sur les caractéristiques géographiques ou culturelles des pays vues dans la semaine ou encore en empruntant une approche écologique à partir des conséquences du réchauffement climatique. Enfin, s’en est suivie une visite au "carrefour des métiers" à Marcillac pour les élèves de 4e et 3e, qui ont pu rencontrer de nombreux professionnels. "Une initiative bienvenue qui contribue au travail d’orientation nécessaire pour les plus grands de l’ensemble scolaire Sainte-Foy", souligne Tristan Bessière chef d’établissement de Sainte-Foy.