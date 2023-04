Visites sensorielles, carte "Ambassadeur" : l’Ouest Aveyron innove pour la nouvelle saison

Cette année, Ouest Aveyron Tourisme a mis en place deux grandes nouveautés : les visites sensorielles et la carte ambassadeur.

Les beaux jours arrivent et avec eux, le touriste. Pour cette nouvelle saison estivale, Ouest Aveyron Tourisme a mis en place deux grandes nouveautés et se prépare à accueillir du beau monde.

Des visites guidées sensorielles

Les visites guidées sensorielles permettent de découvrir le patrimoine et la nature autrement :

Écouter, sentir, toucher, jouer avec les éléments, pour une expérience inoubliable ! À l’aide de loupes, de bandeaux opaques, de crayons… Le guide accompagne les participants pour leur faire ressentir et vivre la puissance des éléments et de l’histoire du lieu. Les sens, le corps et les émotions, on embarque ensemble dans une visite où le guide initie à l’observation de détails passant souvent inaperçus, immerge dans l’ambiance du lieu ou de l’époque. Chacun participe au fil de ses propres sensations, souvent très personnelles et inédites. Elles éveillent plus fréquemment des questions des participants auxquelles le guide répond, bien sûr. Toutefois, pas de discours magistral, une visite idéale pour ceux qui n’aiment pas trop les visites guidées.

C’est une expérience à vivre à tout âge, seul ou avec ses proches, pour peu que l’on soit curieux, que l’on ait envie de se laisser surprendre et de découvrir autrement. La visite est aussi adaptée pour les enfants : une belle exploration à faire en famille dès les vacances de printemps.

Venez (re) découvrir Najac en visite sensorielle le 28 avril ou Villeneuve le 5 mai et essayez aussi les balades nature sur le causse de Villeneuve le 25 avril ou sur les bords de l’Aveyron à Najac le 4 mai.

La carte ambassadeur, nouveauté dans les sites de visite

Deuxième nouveauté : la carte ambassadeur. Elle permet à son porteur d’accéder de façon illimitée aux sites suivants, sur toute leur période d’ouverture pour 2023 : Grotte préhistorique de Foissac ; Galerie Jean-Marie Périer à Villeneuve ; Chapelle Pénitents Noirs à Villefranche ; Chartreuse Saint-Sauveur à Villefranche ; Abbaye de Loc-Dieu à Martiel ; Forteresse royale de Najac ; Maison du Gouverneur à Najac.

Vendue à 50 €, cette carte est un avantage réservé aux habitants des 29 communes du territoire de l’Ouest Aveyron communauté, ou aux personnes qui travaillent sur le territoire. Pour vous la procurer ou pour tous renseignements, venez dans les bureaux de l’Office de Tourisme à Villeneuve, Villefranche-de-Rouergue et Najac.

La réouverture pour l’été

Depuis qu’elle a rouvert le 1er février, la Maison de la Photo à Villeneuve a changé de nom pour Galerie Jean-Marie Périer et ses commentaires sur les photos exposées sont désormais disponibles avec un audio-guide, pour une nouvelle visite haute en couleur. La Chartreuse Saint-Sauveur et la chapelle des Pénitents Noirs de Villefranche-de-Rouergue ont rouvert à la visite libre au 1er avril. Venez tester la toute nouvelle visite guidée sensorielle des Pénitents Noirs et celle de la Chartreuse le 2 mai.

Les autres sites et lieux de visite de la destination ont aussi rouvert : Grotte de Foissac, Forteresse royale et Maison du Gouverneur à Najac, Abbaye de Loc-Dieu à Martiel.

Tous ces sites proposent ensemble une nouveauté, réservée aux habitants et aux professionnels des 29 communes de l’Ouest Aveyron Communauté : la carte ambassadeur.

Pour le prix d’une entrée dans chacun des sites partenaires, soit 50 €, elle permettra à son porteur d’entrer de façon illimitée durant toute la période d’ouverture annuelle. Au-delà de l’intérêt de pouvoir accéder autant de fois que souhaité aux sites, avec ses amis ou en famille mais aussi seul pour son propre plaisir, d’autres avantages seront proposés aux ambassadeurs. Avant-premières, visites exclusives et informations régulières leur permettront de profiter au mieux du patrimoine des Bastides et Gorges de l’Aveyron.

Pour le lancement de cette nouvelle carte ambassadeur, les 50 premiers à se la procurer pourront prendre part gratuitement à l’une de nos visites, au choix parmi les différentes propositions et la centaine de dates programmées en 2023.