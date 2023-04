Aveyron : à l'été 2023, le Larzac va retrouver son esprit rebelle avec "les Résistantes"

Début août, quatre jours informatifs et festifs consacrés aux luttes pour l'environnement.



Toujours en lutte. Il y a un demi-siècle, entre 1971 et 1981, paysans et sympathisants se sont opposés au projet d'extension du camp militaire du Larzac par des manidestations non-violentes et festives. Et en août 2023, il y a 20 ans, un nouveau rassemblement altermondialiste réunissait plus de 200 000 personnes sur le causse, à l'appel d'associations et de syndicats, dont la Confédération paysanne.

Et cet été 2023, du jeudi 3 au dimanche 6 août à La Salvetat, sur la commune de La Couvertoirade, la Confédération paysanne, Terres de lutte et des collectifs locaux remettent le couvert de la contestation avec "les Résistantes 2023", des journées de rencontres et d'échanges des acteurs des luttes locales et globales en France, des mégabassines aux parcs photovoltaïques, des chantiers d'autoroute aux projets industriels envahissants. Le tout comme à son accoutumé sur un fond de concerts et d'animations artistiques. Selon le média de l'écologie Reporterre, il y aurait plus de 570 luttes locales référencées en France.

Les organisateurs espèrent réunir plus de 5 000 personnes lors de ces quatre jours.