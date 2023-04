Aveyron : la RN 88 à 2x2 voies entre Rodez et Sévérac-le-Château, coût, tracé, trafic, les principaux chiffres d'un projet pharaonique

C’est le grand objectif du conseil départemental et de son président Arnaud Viala : réussir l’aménagement à 2x2 voies de la RN 88 entre Rodez et Sévérac, après plus de trente ans d’échecs. On fait le point.



A l’heure où la réalisation de nouvelles infrastructures routières fait grand bruit, à l’image de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse et des manifestations du week-end, le projet est-il toujours dans l’air du temps ? Et souffrira-t-il de mêmes contestations ?

Récemment, le conseil d’orientation des infrastructures, piloté par de nombreux parlementaires et pierre angulaire des décisions de l’État en matière de transports, a émis un avis défavorable sur la réalisation du projet aveyronnais.

"Sa pertinence n’est toujours pas établie comme une réponse adaptée aux besoins de développement économique du territoire concerné", avait écrit l’organe, pointant du doigt "un tracé ancien" et "des enjeux écologiques forts avec la traversée de zones naturelles classées".

Interrogé à l’époque sur ce qui s’apparentait à un nouveau coup de frein, Arnaud Viala avait qualifié l’avis "d’épiphénomène", ajoutant qu’il "ne remettait rien en cause". Récemment, le président du conseil départemental a d’ailleurs partagé son avis d’accélérer sur le projet face aux élus du département. Il a d’ailleurs dévoilé sa feuille de route, toujours dans l’attente de la participation de l’État. On fait le point, en chiffres.

350

C'est en millions d'euros, l'estimation du coût par le Département de la liaison à 2x2 voies entre Rodez et Sévérac-d'Aveyron. Même si certains évoquent déjà une facture qui pourrait s'envoler au-dessus de 500 millions au final...

Toujours est-il que la collectivité aveyronnaise, désormais pilote du projet, est actuellement à la recherche de financements. Le 24 mai dernier, par la voix de sa présidente Carole Delga, la Région Occitanie a promis un chèque à hauteur de 95,5 millions d'euros. Face aux élus aveyronnais, Arnaud Viala s'est félicité de cette aide bienvenue.

"C'est un projet collectif et la volonté d'un seul ne suffira pas. On veut jouer groupé et cet état d'esprit est obligatoire si l'on souhaite que ce projet devienne un chantier", a-t-il insisté, dans l'attente de la participation de l'Etat.

Les élus espèrent qu'elle sera à hauteur de 50 % de l'enveloppe globale. Mais à ce jour, aucune information n'a filtré. Selon nos informations, le Département, lui, pourrait abonder à plus de 100 millions d'euros...

À noter que seul l'aménagement de la traversée de Rodez représenterait un coût à 120 millions d'euros. Sur ce point-là, l'Agglomération ruthénoise a promis de s'engager à hauteur de 20% de la facture.

40,5

En kilomètres, le nouveau tracé à 2x2 voies à réaliser entre le récent barreau de Saint-Mayme et l'entrée de l'A75 à Sévérac-d'Aveyron.

Déjà définie et déposée en préfecture, cette nouvelle liaison prévoit de traverser le Causse comtal, passer à proximité du château des Bourines, contourner Laissac vers Palmas-d'Aveyron et rejoindre Sévérac en s'appuyant sur la déviation de Recoules.

Les propriétés foncières, acquises il y a de nombreuses années par l'Etat, doivent être transférées d'ici peu au Département.

5

Comme le nombre d'échangeurs prévus sur ce nouveau tracé. Soit un tous les dix kilomètres. Parmi les principaux, on peut d'ores et déjà citer Laissac, Recoules ou encore Lapanouse...

1

Si 50 ouvrages de rétablissement ou de franchissement - de voies ferroviaires notamment -, sont prévus sur ce nouveau tracé, un retient particulièrement l'attention. Il s'agit de la création d'un viaduc au lieu-dit Gagnac, entre Laissac et Gaillac-d'Aveyron, afin d'enjamber l'Aveyron... Celui-ci doit être long de 300 mètres et haut de 25 mètres.

12 000

Le nombre de véhicules qui empruntent quotidiennement l'actuelle RN 88 entre Laissac et Rodez. Près de 10 % sont des poids lourds.

23

Selon les estimations des services du Département, Rodez ne serait plus qu'à 23 minutes de l'A 75 avec le nouveau tracé de la RN 88 à 2x2 voies. Et ce, selon une moyenne de 110 km/h. Actuellement, avec la limitation de vitesse fixée à 80 km/h, il faut compter 45 minutes pour relier les deux villes.

2035

C'est l'une des questions principales des utilisateurs de la RN 88. Quand le Département espère-t-il terminer les travaux ? Selon une première feuille de route, la mise en service de la section Rodez-Laissac pourrait être effective dès 2030. Il faudra compter cinq ans de plus pour la liaison totale vers Sévérac. Patience donc.

3

Comme le nombre de giratoires appelés à évoluer pour faciliter la circulation sur la rocade de Rodez, présentée comme "saturée" aujourd'hui. Actuellement, des dénivellations sont envisagées aux ronds-points de Saint-Marc, des Moutiers et de Saint-Félix.

"On débutera par Saint-Marc, car il constitue le nœud du problème aujourd'hui", a confié récemment Arnaud Viala, président du Département. Une étude de la circulation sur cette rocade sera lancée cet été afin "de connaître et de définir au mieux les besoins".

1997

Le 20 novembre 1997, l'aménagement à 2x2 voies du tronçon Rodez-Sévérac fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Voilà déjà plus de 10 ans que le département réfléchit à ce projet, sans jamais parvenir à trouver les financements nécessaires...

Rien n'a changé depuis. Du moins de ce côté, car la liaison à 2x2 voies Rodez-Naucelle est, elle, en service depuis quelques années.

En bleu, la RN 88 bidirectionnelle. Plus de 40 km devront passer en 2X2 voies Reproduction - Centre Presse Aveyron

100

Toujours selon les estimations des agents du Département, la mise en service de la 2x2 voies entre Rodez et Sévérac équivaudrait à un gain socio-économique de 100 millions d'euros pour l'Aveyron...

15

Le nombre de décès accidentels recensés entre 2010 et 2021 sur la RN88 entre Rodez et Sévérac. En comparaison, sur une même portion de 40 km, on dénombre 3 morts sur l'A75. "Ce projet, c'est avant tout un enjeu de sécurité. Car en tant que maire d'une commune sur laquelle la RN88 actuelle passe, je peux vous dire que ma plus grande crainte, c'est lorsqu'on m'appelle pour un accident...", avait insisté récemment David Minerva, édile de Laissac, face à Arnaud Viala, président du Département.