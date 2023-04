Villefranche-de-Panat. Balade découverte des plantes sauvages

Comment profiter de tout ce que nous propose la nature ? Cueillette et reconnaissance des plantes. Si cela vous intéresse, venez au rendez-vous de cet atelier pour découvrir les plantes comestibles.

La structure vous invite à partir en balade afin de reconnaître les plantes sauvages comestibles qui peuplent les sentiers et en profiter pour apprendre à les cuisiner. Cet atelier aura lieu le jeudi 11 mai de 9 h 30 à 14 h à Villefranche-de-Panat et sera animé par Laurence Marie de Besoin de nature. Au programme, balade à la rencontre des plantes sauvages comestibles, cueillette et ateliers cuisine avec les produits récoltés ce jour-là. Un repas collectif est prévu à la suite de l’atelier pour déguster ces surprenantes parfois réalisations. Cet atelier est organisé par le Point Info Seniors du Lévezou. Les inscriptions sont obligatoires et les places sont limitées au 06 75 73 33 57 ou au 06 75 73 42 03