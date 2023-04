De 15 000 à 18 000 randonneurs sur le GR 65 : un food-truck s'installe sur les hauteurs de Firmi

Un petit camion restaurant vient de s’installer à proximité de l’aire de repos de Fonteilles, pour le plus grand bonheur des randonneurs.

On voit de plus en plus de Food Trucks, ces camions restaurants équipés pour la cuisson, la préparation et la vente d’aliments et de boissons, le long des routes, lors d’événements culturels et sportifs, sur les marchés, etc.

GR 65 : entre 15 000 et 18 000 pèlerins par an

Jean-Claude Reveyrol, le propriétaire de l’aire de pique-nique de Fonteilles, au-dessus de Firmi, entre Noailhac et Decazeville, cherchait ce type de restauration mobile : "Selon certains chiffres, 15 000 à 18 000 pèlerins empruntent le chemin de St-Jacques-de-Compostelle (ou GR 65) chaque année sur notre secteur".

5 000 arrêts sur notre aire en 2022

"L’an passé, j’ai comptabilisé 5 000 arrêts sur notre aire, avec une moyenne de 30 personnes par jour. Et il n’est pas rare que les randonneurs demandent un point de restauration car au cours de l’étape cela les amène sur notre site bien souvent entre 10 heures et 13 heures, en fonction de leur départ. Après un essai l’an passé, je cherchais à nouveau un Food Truck, et nous l’avons trouvé".

C’est Sabrina Goulet qui vient d’installer son dispositif de restauration mobile sur un terrain appartenant à Jean-Claude, jouxtant l’aire de repos. Voilà qui vient compléter l’offre déjà bien pourvue de Fonteilles (tables, point d’eau, toilettes sèches, espace pour dormir, point infos, etc.).

Le Camino Gourmand

Le petit camion s’appelle le "Camino Gourmand". Sabrina ouvre du 15 avril au 15 octobre, et propose ses services de 9 h 30 à 14 heures. Vous y trouverez des crêpes, galettes, salades, croque-monsieur, desserts fait maison notamment de délicieuses tartes.

Il y aura également des soupes en cas de mauvais temps et des glaces l’été. Des boissons chaudes et froides sont également en vente.

La patronne ajoute : "Je suis contente de mes débuts. J’aime le contact humain et avec mon mari nous tenons déjà le gîte ‘’La Mariotte’’, à Montredon, non loin de là. D’où l’idée d’avoir une activité parallèle". C’est bien sûr ouvert aux locaux de passage.

Pour plus de renseignements : 06 82 30 58 85.