Disparition : Jean-Louis Cabiron, figure des nuits aveyronnaises, s'en est allé à l'âge de 69 ans

Le créateur et patron emblématique de l'Excalibur à Espalion s'est éteint à l'âge de 69 ans.

C'était la figure des nuits aveyronnaises. Celui qu'on n'appelait pas "patron", mais simplement par son prénom, à l'image d'une simplicité qui ne l'a jamais quittée dans ce monde si particulier. Jean-Louis Cabiron s'est éteint à l'âge de 69 ans, après une longue lutte contre la maladie. Elle n'aura jamais eu raison de sa bonhomie, que de nombreuses générations ont eu l'occasion d'apprécier au sein de son établissement : l'Excalibur.

Cette discothèque, c'était "son bébé"

Perchée sur les hauteurs d'Espalion, cette discothèque, c'était son "bébé". Il l'inaugure en 1983, lui, le Lozérien originaire de La Canourgue. Elle connaîtra le succès plus rapidement que prévu. De partout, on s'y donne rendez-vous l'été au bord de la piscine et pour des soirées mémorables : la "Clan Campbell", la "Taffanel", celle des "saisonniers"...

Le repaire des Aveyronnais de Paris

Le lieu devient alors le repaire des Aveyronnais de Paris qui, sur la piste de danse, prennent plaisir à retrouver un bout de leur terre. Jean-Louis est toujours là pour les accueillir. Il a un mot pour chacun, les plus jeunes comme les habitués. La figure des nuits aveyronnaises est née.

Elle brillera durant des décennies. Dans cette époque "folle" pour la jeune génération, où l'on n'hésitait pas à faire des centaines de kilomètres pour entendre les derniers tubes, un sondage paru chez nos confrères de Midi Libre place Jean-Louis Cabiron en tête des personnalités préférées du coin, loin devant les barons politiques.

Créateur de liens

Au début des années 2000, il laisse les commandes de l'Excalibur à Jean-Michel Lemourier. Jean-Louis Cabiron n'est jamais très loin du monde de la nuit et perpétue ses fêtes nocturnes dans l'agglomération ruthénoise, où il officie déjà à L'Endroit. L'établissement d'Olemps deviendra ensuite La Scène. Jean-Louis, lui, ne tiendra pas longtemps loin de ses premières amours. Il revient à l'Excalibur. Depuis, il y régnait avec son épouse Marthe.

Des travaux viennent embellir et redonner son lustre d'antan au lieu, mais le duo ne change pas la recette : l'accueil est chaleureux, familial presque. La crise sanitaire vient noircir le tableau. Le rideau tombe, mais Jean-Louis Cabiron ne perd pas son enthousiasme. Dans nos colonnes, à de nombreuses reprises, il se dit "prêt à rouvrir", "à recréer ce lien social qui manque tant aux jeunes". Il sait de quoi il parle, lui qui des années durant a ouvert son bar à ces derniers pour des boulots d'été.

Ils sont des dizaines à avoir été formés par "le maître". Nombreux ont réussi ensuite, volant de leurs propres ailes. Tous sont aujourd'hui orphelins. Le roi de la nuit s'est éteint. La légende de l'Excalibur, elle, perdurera encore de nombreuses années.