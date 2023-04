Espalion. En battant Saint-Affrique, l’équipe fanion remonte sur le podium

Pour le compte de la 19e journée de D1, l’USE accueillait la réserve de Saint-Affrique sur le terrain de Saint-Geniez afin de purger son deuxième match de suspension de terrain. Il est sûr que le terrain des marmots porte plutôt chance à Espalion puisqu’une nouvelle fois les hommes de Pascal Cure se sont imposés 3-1 grâce à des buts d’Axel Lantuech (les deux sur penalty) et Dimitri Marcilhac qui enchaîne actuellement les buts chaque week-end. Une victoire importante dans la course à la montée puisqu’Espalion occupe maintenant une confortable troisième place avec deux matchs en moins sur le leader Montbazens-Rignac (qui a officialisé sa montée ce week-end en s’imposant contre son dauphin Le Buisson et donc sûr de finir au moins dans les deux premiers à 3 matchs du terme de son championnat. Mais aussi avec un match en moins sur le deuxième, Le Buisson qui compte 5 points de retard sur eux).

Le week-end prochain l’USE se rendra chez la lanterne rouge Villefranche avant une double confrontation face au Buisson qui pourra permettre à Espalion de retrouver la deuxième place du championnat en cas de résultats positifs.

Raté pour l’équipe 2

Beaucoup de regrets pour l’équipe 2, puisque les hommes d’Estival, se sont inclinés en Lozère à la dernière seconde face à Chastel 3-2. Buteurs pour Espalion : Romuald Cazes et Grégory Dias.