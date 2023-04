Druelle Balsac. Foot : du presque parfait !

Les seniors 1 se rendaient à Baraqueville pour tenter de conforter leur place de leader. Si l’entame était parfaite avec l’ouverture du score de Geniez, le manque de concentration de la défense druelloise leur coûte l’égalisation à la 30e. Score à la mi-temps 1 à 1. En deuxième période, Larqué redonne rapidement l’avantage aux orange et noir. Une nouvelle erreur de marquage va permettre aux Ségalis d’égaliser à la 80e. Score final 2 à 2.

Les seniors 2 jouaient gros contre un adversaire direct Luc-la-Primaube. Une première mi-temps complètement fermée par les deux équipes, se termine sur le score de 0 à 0. Dès la reprise, les locaux par Lavergne ouvrent le score. Il faut attendre la 70e pour voir Puech placer sur corner une tête égalisatrice. A la 85e Cayla débloque la situation et à la 90e Burg conforte la victoire 1 à 3. Une bonne opération en vue du maintien.

Les seniors 3 au Bouldou continuent avec un nouveau succès contre leur dauphin Cantoin, avec un score sans appel de 4 à 0. Les Féminines en R1 recevaient Alès et ont fait le travail. Tout d’abord par Morgane Cauderlier qui marque par deux fois. Ensuite Éloïse Bec ajoute un 3e but juste avant la mi-temps sifflée sur le score de 3 à 0.

En deuxième période Élodie Pichon puis Marie Meynckens confortent la victoire pour un score de 5 à 0. Maintenant il faut préparer la 1/2 finale de la Coupe d’Occitanie contre le TFC2 dimanche prochain au Stadium.

Les U17 quittent la Coupe d’Aveyron Lozère en 1/4 de finale à Luc-la-Primaube sur un score sans appel de 6 à 0.

Les féminines U12F/U15F en Challenge à Polonia gagnent 3 à 0 contre Mende Av. Foot. Lozère (forfait) et 2 à 0 contre JS Lévezou.

Les U13 équipe 1 à Polonia perdent contre les locaux Rodez AF 2 sur le score de 2 à 1 et gagnent 3 à 2 contre JS Lévezou. Quant à l’équipe 2 à La Fouillade, elle rencontrait Luc-la-Primaube 3 et Onet/Agen 5 et poursuivent leur apprentissage du football.