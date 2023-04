Laissac-Sévérac l'Église. La cité se prépare à accueillir le championnat d’Europe de VTT

Depuis quelques jours à Laissac, les agents communaux ont un surcroît d’activité, et les habitants, quelque peu étonnés, voient fleurir çà et là dans le village… des vélos ! Des vélos de toutes les couleurs et dans toutes les positions : des vélos à la verticale, en bouquet, pendus au mobilier urbain, des roues peintes et assemblées en forme de fleurs.

Des guirlandes de drapeaux de pays européens et de drapeau de l’Europe s’agitent au gré du vent et colorent les rues.

Que se passe-t-il donc à Laissac ?

Le village se prépare à accueillir le championnat d’Europe de VTT qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains.

Évènement prestigieux que la mairie de Laissac a bien l’intention d’accueillir comme il se doit. Le maire, David Minerva et l’équipe municipale, agents et élus collaborent activement avec l’équipe de Pierre Boyer, président du vélo club, organisateur de la manifestation en apportant un soutien logistique dans cette décoration originale et festive du village. L’office de tourisme se mobilise également puisque son directeur, sa présidente ainsi que Pierre Boyer ont rencontré des collaboratrices du Conseil départemental pour mettre en place prospectus et banderoles relayant l’évènement à l’aire de l’Aveyron.