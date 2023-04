Valady. L’artisanat d’art s’expose à Al-Terre

Jusqu’à la fin de période estivale, l’atelier-boutique Al Terre de Valady propose une très belle expo qui permet de découvrir quelques nouvelles créations d’artisans d’art locaux. La céramiste Nathalie Nédélec et la peintre Christiane Granier exposent leurs œuvres parmi les poteries d’Anne-Laure Bérodier. Nathalie Nédélec présente des pièces décoratives en grès blanc, noir ou ocre, agrémentées de végétaux pour certaines. Ce sont des créations en terre brute, non émaillées afin de "sublimer l’aspect naturel de l’argile", précise-t-elle. Nathalie sera présente certains jours à la boutique où elle sera ravie de parler de sa façon de travailler et de parler de ses principales sources d’inspiration (les premières rencontres sont prévues les après-midi des 3 et 4 mai). Christiane Granier pratique depuis plusieurs années la peinture chinoise et se forme régulièrement à l’école de peinture et calligraphie chinoise. Les tableaux qu’elle expose représentent des paysages et lumières glanées au cours de balades dans le Vallon, sur les Causses, l’Aubrac… Résultat d’un délicat mélange d’aquarelle, gouache et encre de chine sur papier aquarelle ou chinois. Anne-Laure Bérodier présente pour sa part ses toutes dernières créations en terre brute mélangée. L’entrée de l’exposition est libre et ouverte presque tous les jours, mais il est préférable de téléphoner pour annoncer sa venue (06 87 88 67 61).

Lundi 1er mai, pour les 13 ans d’existence de l’atelier Al-Terre poterie, Anne-Laure invite petits et grands à venir découvrir le métier de potière à partir de 14 h 30. Au programme : démonstration gratuite de tournage et visite d e l’atelier.