Rieupeyroux. Les élèves s’essayent au plogging

60 enfants (36 élèves de 5e du collège Lucie-Aubrac ainsi que 24 CM1-CM2 de l’Ecole Pierre Alechinski, invités par le collège) ont participé à l’opération "plogging" (une activité de nettoyage citoyen qui se décrit comme une combinaison de jogging et de ramassage de déchets) qui s’est déroulée en deux temps : ramassage des déchets pendant une heure autour du lac Saint-Martial de Rieupeyroux et tri et pesée des déchets collectés et pour clôturer un verre de jus d’orange a été offert par le foyer socio éducatif. Les élèves ont joué le jeu avec beaucoup de sérieux et ont collecté au total 20 kg de déchets.