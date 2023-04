Colombiès. Les enfants sensibilisées au secourisme

Depuis septembre 2021, l’assureur Groupama a lancé un vaste programme de formation aux gestes de premiers secours. Reconnaître un arrêt cardiaque, savoir réagir en cas d’étouffement, de malaise : autant de situations qui peuvent arriver n’importe quand et pour lesquelles on doit pouvoir compter sur n’importe qui.

Avec les "Gestes qui sauvent" l’assureur mutualiste entend former gratuitement un million de Français pour contribuer à sauver chaque année plus des vies. Celle d’un membre de votre famille, d’un voisin, d’un ami ou celle d’un inconnu sur votre chemin. Être là les uns pour les autres, c’est ça aussi l’esprit mutualiste de Groupama, assure l’entreprise. Récemment, des enfants de l’école de Colombies et les parents disponibles ont participé à cette opération.

Dernièrement, au gymnase de Colombies, Stephan, le formateur de la Protection Civile, est assis par terre, entouré d’une quinzaine d’enfants et d’adultes. Le débat est déjà ouvert : "Quel danger vous voyez, sur l’image que j’ai affichée ?". Les réponses fusent : "le feu, la fumée ! " Stephan va plus loin : "et la dame, au sol ?". Les petites têtes réfléchissent. "La fumée, c’est mauvais pour le nez et la bouche.", dit l’un. L’autre renchérit "La dame, elle est cuite." Le ton est donné. Avec beaucoup de sérieux, une logique implacable et une grande envie de savoir, les enfants de l’école primaire de Colombiès se forment aux gestes qui sauvent.

Le programme, déployé depuis maintenant plus de 18 mois par Groupama, a été mis en place ce vendredi à l’initiative du président de la caisse locale de Ségala. Aujourd’hui, c’est une session particulière, destinée aux enfants accompagnés de leurs parents. "C’est très intéressant, ce modèle de formation. En tant qu’adulte, on n’est jamais trop formé à ces gestes de premier secours essentiels. Et en tant que parent, entendre le même discours que nos enfants permet d’ouvrir la discussion sur tout ce qui a trait à la prévention, au risque, à la maison comme à l’extérieur.", dit un parent. "Pour les enfants, c’est une première approche, adaptée à leur âge. Idéalement, il faudrait la compléter chaque année, en allant progressivement un peu plus loin. Ces élèves sont les sauveteurs de demain", ajoute-t-il. En collaboration avec son partenaire majeur sur le département, la Protection civile, l’assureur mutualiste est apte à répondre à toutes les sollicitations de formations aux gestes qui sauvent qui lui seront adressées.

L’objectif de ce programme est simple à résumer : "Un accident peut arriver n’importe quand. On doit pouvoir compter sur n’importe qui." Pour connaître les dates des prochaines sessions, renseignez-vous en agence ou inscrivez-vous à une formation gratuite près de chez vous sur : www.groupama.fr/regions/occitanie/inscription-gestes-qui-sauvent/