La Loubière. Les jeunes pongistes en fête

La quatrième et dernière manche du challenge du Conseil départemental de tennis de table se déroulait dimanche au gymnase de Lioujas. Cette dernière rencontre a permis d’atteindre un total de 110 participants qui ont reçu ou recevront la gourde "développement durable" et le trophée qui ont été financés, ainsi que le délicieux goûter proposé par la dotation du Conseil départemental. Magali Bessaou, maire de La Loubière et vice-présidente de l’instance départementale est venue remettre les lots à tous ces jeunes compétiteurs. Aude Cavarroc, présidente du Comité départemental, qui avait confié l’organisation au Ping-pong Club Lioujacois, et Éric Demange, juge-arbitre et maître d’œuvre de ce challenge, se déclaraient ravis de l’esprit très conciliant démontré par tous ces jeunes tout au long du parcours comme y invitait le message lu en début de tournoi. L’engouement des forces montantes du tennis de table a incité les instances du Comité départemental à organiser un championnat spécifique qui devrait débuter dès la saison prochaine. Il reste aussi à espérer que les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 seront propices à une médiatisation de cette discipline sportive trop couramment abordée comme simple loisir.

La qualité du jeu déployé dimanche par ces jeunes adeptes suffit à démontrer la technicité et les qualités physiques nécessaires pour pratiquer en compétition !