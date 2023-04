Naucelle. Les réseaux font peau neuve dans la rue des Jardins et de Villelongue

Depuis quelques semaines, la collectivité a entrepris des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement avec la création de collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales en remplacement du réseau unitaire existant pour permettre l’élimination d’une partie des eaux claires parasites qui arrivent de ce secteur à la station d’épuration et qui perturbent son fonctionnement. Ces travaux ont aussi pour objectif de renouveler les canalisations d’eau potable, avec le Smaep du Viaur, dans la rue des Jardins et rue de Pauletou dans le bourg de Naucelle. Pour ce chantier de grande ampleur avec des tranchées de plus de 4 m de profondeur, l’entreprise Capraro a été retenue, après l’ouverture des plis, pour un montant total de marché (assainissement et adduction d’eau potable) de 599 757, 17 € HT.