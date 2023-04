Maltraitance animale, vol, recel de vol, délits routiers : un homme, interpellé en Aveyron, condamné à deux ans de prison

Deux chiens qui vivaient dans leurs déjections, sans eau ni nourriture ont été découverts au domicile du mis en cause interpellé après un différend conjugal et impliqué dans le vol de plusieurs objets. Il a été jugé ce mardi 25 avril en comparution immédiate et condamné à deux ans de prison dont six avec sursis.

Dimanche 23 avril, il est 7 h du matin, quand une patrouille de gendarmes du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Villefranche-de-Rouergue est engagée sur un différend conjugal à Saint-Rémy. Un différend conjugal À leur arrivée sur place, le conducteur se trouve toujours dans le véhicule dans lequel s'est déroulée la dispute. Là, les gendarmes découvrent à l'intérieur de la voiture, de nombreux objets dérobés. Ils s'avèrent que ces objets ont été volés la semaine précédente et que plusieurs plaintes ont été reçues par les militaires. Plusieurs plaintes pour des objets volés Contrôlé également positif aux stupéfiants, le conducteur est placé en garde en vue. Au cours des auditions, les enquêteurs apprennent que deux chiens, dans un très mauvais état de santé, se trouvent au domicile. Deux chiens retrouvés dans leurs déjections Le domicile du mis en cause, abandonné depuis plusieurs semaines, est perquisitionné. Sur place, les militaires trouvent les deux chiens, vivant au milieu de leurs déjections, dans un état de grande souffrance en raison d'une malnutrition et d'un manque d'eau. Une histoire dont Centre Presse Aveyron se faisait l'écho ce lundi 24 avril 2023. Les gendarmes épaulés par le maître-chien de Cahors et la SPA de Rodez, ont pu extraire les deux canidés de la maison. Présenté en comparution immédiate Présenté à la justice dans le cadre d'une comparution immédiate mardi 25 avril pour des faits de mauvais traitement sur des animaux, vol, recel de vol et pour plusieurs délits routiers commis en état de récidive en Aveyron et dans le Tarn, le mis en cause a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 400 euros et des frais de vétérinaire à rembourser. Yana et Goliath recueillis par la SPA Il a été conduit à la prison de Druelle en exécution du mandat de dépôt pour la partie ferme de l'emprisonnement. Les objets volés ont été rendus à leurs propriétaires. Les deux chiens, Yana et Goliath, coulent désormais des jours heureux au sein de la SPA de Rodez.