Salmiech. Mémoire : hommage au général Roger-Rey

En ce vendredi gris et pluvieux, une cérémonie officielle faisait date dans le village. Le général Roger Rey, l’un des rares officiers de gendarmerie à avoir servi dans les Forces françaises combattantes durant la deuxième Guerre mondiale voyait sa mémoire honorée par l’inauguration d’une plaque commémorative, place de l’Eglise Saint-Amans.

Une représentation prestigieuse de la gendarmerie encadrait cette célébration et notamment le général commandant de la région Occitanie Charles Bourillon, le commandant chef du Département Frédéric Brachet, et une délégation importante de gendarmes actifs et retraités. Etaient également présents Anne-Marie Escoffier ancienne ministre, élus départementaux et communaux ainsi que de nombreux anonymes, témoignage de l’excellent souvenir qu’il a laissé dans la commune et la région. Au terme d’un complet résumé de sa vie et de son rôle dans la résistance au cours de la guerre de 39-45. Jean-Paul Labit, maire de la commune dans son discours d’accueil salua la présence des représentants de l’Etat, de la région, de la gendarmerie, des élus municipaux et de la population de la commune. Pour le premier magistrat "Cette cérémonie qui fera date est l’expression de notre respect mais aussi de la fierté d’avoir eu parmi nos concitoyens un homme de cette immense valeur". Le général de gendarmerie décédé en 2005 à l’âge de 94 ans qui repose au cimetière du village fut un des plus illustres salmiéchois. Les faits d’armes, l’héroïsme et le courage dont il fit preuve durant la deuxième Guerre mondiale l’ont élevé au prestigieux titre de héros de la résistance conclut Jean Paul Labit La cérémonie se terminait au cimetière, toutes et tous réunis autour de la sépulture du général Roger Rey, par une émouvante sonnerie aux morts et une Marseillaise reprise par tous les participants.