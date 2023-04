Mission humanitaire : une randonnée pédestre pour aider le Togo

Récemment, Amandine Castaillac proposait des randonnées pédestres, au profit de sa mission humanitaire pour l’association To or not Togo en Afrique en juillet prochain.

Vingt-cinq personnes ont pris le départ malgré un temps incertain.

Rendez-vous le 18 mai

Tous très courageux car la pluie a fini par s’inviter, ces randonnées se sont terminées autour d’un goûter convivial.

Amandine remercie chaleureusement tous les participants pour leur soutien et leur courage. Elle vous donne rendez-vous le jeudi 18 mai devant la salle polyvalente à la fête des Anes car elle tiendra un stand de vente d’objets et de gâteaux (confectionnés par les résidents des Myosotis à Saint-Cyprien-sur-Dourdou, la maison de retraite de Saint-Joseph à Marcillac et sa famille toujours au profit de l’association).

Souhaitons à Amandine un plein succès pour cette mission par son abnégation et son courage elle obtiendra la pleine réussite.