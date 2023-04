Quilles de huit : un record de France pour les Rignacois Alban Mayanobe et Hugo Pécoul-Viguier

Dimanche 23 avril, lors de la deuxième manche du championnat de l'Aveyron, la doublette a battu le record de France en doublettes minimes sur deux parties grâce à leurs 207 quilles abattues dans le quillodrome du Trauc.

Si la pluie a freiné une grande partie des quilleurs de huit lors de la deuxième manche du championnat de l'Aveyron, dimanche 23 avril, elle n'a pas empêché ceux qui ont joué de faire des étincelles. Rapatriés dans le quillodrome du Trauc à cause de la météo, les Rignacois Alban Mayanobe et Hugo Pécoul-Viguier se souviendront de cette manche : ils ont battu le record de France en doublettes minimes sur deux parties.

Le record pour une quille

Après une première manche déjà très réussie (192 quilles), le duo du club de Rignac-Firmi a abattu 207 quilles. Soit 51,75 de moyenne et une unité de plus que le record tenu par trois doublettes différentes. Le plus ancien score datait du 1er septembre 1985 et avait été réalisé à Colombiès par Jérôme Enjalbert, qui joue toujours sous les couleurs de Magrin, et Emmanuel Regourd.

Le 5 mai 2013, le duo Pierre Bayol-Maël Boissonnade (Naucelle) a réalisé un nouveau 206, en faisait tomber 51 et 54 quilles pour Bayol et 49 et 52 pour Boissonnade sur le terrain de Cassagnes. Et deux ans plus tard, c'est la doublette de Flavien Galdemar et Nathan Vayrac (Saint-Amans) qui a égalé le record, le 17 mai 2015 à Florentin, grâce à 58 et 48 quilles tombées par Galdemar et 48 et 52 par Vayrac.

Dimanche, Alban Mayanobe a commencé la manche avec une partie de 54 quilles, suivie par une de 48. Quand Hugo Pécoul-Viguier a d'abord abattu 53 quilles, puis 52. Et si les Rignacois doivent attendre la fin de la saison pour voir leur record validé, leurs noms sont d'ores et déjà dans l'histoire des quilles. Car à lui seul, le duo cumule cinq titres de champion de France : deux en équipes (poussins en 2019 et benjamins en 2021), et trois en individuel (deux pour Pécoul-Viguier, chez les benjamins en 2021 et chez les minimes en 2022, et un pour Mayanobe chez les poussins en 2019).