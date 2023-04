Laguiole. Trans Aubrac : il y avait foule au départ des courses du Capuchadou et du Mazuc

L’association Action organisait le samedi 22 avril, la 16e édition de la célèbre course l’Ultra Trans Aubrac, qui depuis la première édition en 2008, ne cesse de faire de plus en plus d’adeptes.

2 600 coureurs et 2 400 accompagnateurs pour cette édition, 1 100 personnes au départ de la place du taureau à Laguiole, pour la course du Capuchadou, un trail de 53 km à travers les plateaux de l’Aubrac qui depuis sa création en 2010, rencontre un véritable succès, et la toute nouvelle cette année le parcours du Mazuc d’une distance de 75 km.

Après s’être équipés de brassards au stand de l’office de tourisme, un passage au buffet de l’association des commerçants "Laguiole Uni", qui proposait une dégustation de produits locaux.

Tous sont alignés sur la ligne et le départ a été donné aux sons des cloches, que faisaient bruyamment tinter les enfants du village. Un grand nombre de personnes ont vigoureusement encouragé les sportifs et sportives.

L’association "Action 12" remercie chaleureusement les propriétaires terriens qui ont permis le passage des coureurs, ainsi que tous les fidèles bénévoles. Thibault Delpeuch et Gaid Jezegou, sont arrivés en 1re position pour la course du Capuchadou et Loris Lassere et Jessica Lassara, pour la course du Mazuc.