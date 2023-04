Estaing. Un régal linguistique et socioculturel !

Retour sur la première rencontre de conversation anglaise à la médiathèque d’Estaing qui a attiré des courageux francophones aveyronnais et non-aveyronnais pour se plonger en "full immersion" (immersion totale) dans l’art du "small talk" (parler) britannique. Les participants ont eu l’agréable surprise de pouvoir bénéficier de la présence non seulement de ressortissants du Wales (Pays de Galles) et de l’Angleterre mais même de celle d’une descendante d’un véritable clan écossais des Îles Hébrides !

Les différentes parties du Royaume de sa très Gracieuse Majesté le Roi Charles III ont donc répondu présent à l’appel et à l’invitation de se joindre à cette soirée conceptuelle. La médiathèque les en remercie beaucoup "thank you ever so much dear british friends and neighbours !" (merci beaucoup chers amis et voisins britanniques).

Dans une belle atmosphère décontractée, allègre et vraiment divertissante, beaucoup de thèmes variés ont été abordés et les participants ont ainsi pu appliquer leur vocabulaire existant, l’enrichir avec de nouveaux éléments et améliorer leur prononciation en même temps.

Cette première séance anglophone s’est terminée autour d’un pot de l’amitié et dans l’esprit de cette amitié franco-britannique, les participants n’ont pas hésité à discuter des possibilités d’un jumelage avec une commune écossaise pour consolider la bonne entente. Why not ? Where’s a will there’s a way ! (Pourquoi pas ? Où il y a une volonté il y a moyen !).

La prochaine séance est programmée pour début juin, les détails seront communiqués ultérieurement.