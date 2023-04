Bozouls. Une matinée citoyenne réussie

Dimanche dernier au matin, une matinée citoyenne était organisée par le conseil des sages, avec le soutien de la commune et la participation de l’association Les Folies gillorguaises qui a offert café et fouace aux collecteurs de détritus du jour.

Au regard des deux camions bennes remplis, on peut constater qu’encore trop de déchets se retrouvent sur le domaine public : pneus, bidons usagés, ficelles et même un vieux canapé ont été ramassé par les bénévoles de Gillorgues (pas assez nombreux au regard de la commune).

Quant à Bozouls où l’on avait ciblé la zone des Calsades, la Maison de santé, le terrain de quilles, le stade de foot et la départementale près d’Intermarché, les bénévoles de toute génération, enfants et adultes ont déambulé avec sac jaune et noir en main pour ramasser chaque déchet inutile laissé sur la voie publique.

Une "récolte" qui laisse à penser que trop d’incivilités sont de nouveau constatées : bouteilles de verre ou plastique, ferrailles, et surtout les mégots de cigarettes jetés sur la chaussée ou le long de la voie publique : un geste anodin pour le fumeur mais le fait de jeter ou d’écraser son mégot pose de gros problèmes environnementaux, puisque ce mégot part dans les ruisseaux, puis dans le Dourdou avant de rejoindre les fleuves et la mer. Il faut compter 12 ans pour que la nature absorbe le mégot. La palme de dégradation revient au verre fabriqué à base de sable, de soude et de chaux puisqu’il met environ 4 000 ans avant de disparaître ; seul le recyclage permet de s’en débarrasser.

Dimanche dernier l’ambiance était de mise au regard des familles mobilisées, la présence des enfants qui seront les ambassadeurs de demain et qui conforte le bien-fondé de l’éducation au civisme qu’il faut continuellement entretenir.