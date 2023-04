Boussac. Une soirée pour admirer la faune et la flore

A l’heure où nous sommes toujours en quête d’artifices pour vivre des émotions avec du virtuel qui prend de plus en plus de place dans le quotidien, il est parfois bien de revenir à des fondamentaux qui nous ramènent au simple naturel de la vie qui nous entoure. Jean-Pierre Dalbin, amoureux et passionné de la faune et de la flore de notre environnement l’a très bien compris depuis longtemps. Il a souhaité le concrétiser en partant à la chasse aux images avec l’aide de caméras installées en milieu naturel, qui ont saisi une multitude d’instants magiques générés par la présence de cerfs, chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, insectes, et bien d’autres résidents de nos forêts.

Nous avons à portée de nos yeux un biotope très riche, pour lequel il suffit d’un peu de patience afin qu’il nous procure de réelles émotions.

Suite à ce long travail de recherche et de collecte réalisé, Jean Pierre Dalbin a mis bout à bout ces belles collections d’instants précieux pour réaliser deux films documentaires sur l’Aubrac et le Pays des cent vallées (entre Lardeyrolles et Jouels) au fil des quatre saisons.

Venu les présenter récemment à la salle des fêtes, le public présent a largement apprécié ces instants de bonheur générés par des scènes naturelles qui se déroulent tout près de chez nous.

Il faut féliciter l’auteur de ces films pour leur qualité, qui n’ont rien à envier aux documentaires animaliers que nous pouvons voir à la télévision.

Après avoir admiré ces belles scènes de la faune et de la flore qui nous entoure, une discussion s’en est suivie, prolongée autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.