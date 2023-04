Villefranche-de-Rouergue : "Nous avons réussi à éradiquer sept points de deal en trois ans"

Après une opération plus que conséquente menée par les services de gendarmerie, en partenariat avec la municipalité et la police municipale, le point de "deal" de la rue Cluzel à Villefranche-de-Rouergue, qui perturbait depuis des mois la sérénité de cette portion du centre historique, vient d’être éradiqué. On fait le point.

"Depuis trois ans, grâce à l’action conjuguée de la gendarmerie nationale, de notre police municipale, des services municipaux et de nos concitoyens, nous avons réussi à éradiquer sept points de deal qui perturbaient amplement la sérénité de notre centre historique." Le maire de Villefranche-de-Rouergue, Jean-Sébastien Orcibal a ainsi insisté sur le fait que l’objectif était bien d’apporter plus de sécurité citoyenne dans la bastide, sur fond de mieux vivre ensemble. Il a, pour cela, rappelé les opérations concertées de suppressions des points de deal, que ce soit dans les jardins de l’hôtel de ville, sur les quais, au niveau des rues Pierre-Polier, Prestat, Pomairols, Cluzel, ainsi que sur les places Bernard-Lhez et de Morlhon. Il a aussi tenu à saluer le travail de fond mené par la gendarmerie nationale, ses services de police municipale, ainsi que les remontées des citoyens. Le récent démantèlement du secteur des rues Cluzel, des Deux-portes et de la place de la Fontaine vient conforter cette analyse. Une interdiction de séjour en Aveyron Lors de ce coup de filet, quatre trafiquants ont été interpellés et jugés en comparution immédiate. Outre de lourdes sanctions pénales, l’un d’entre eux est interdit de séjour en Aveyron pendant cinq ans et les autres à Villefranche pour une période similaire. Ce qui conforte la démarche du maire dont l’objectif est de faire du cœur de ville un espace sécurisé et partagé, "en combattant le trafic de drogue dans les espaces publics, qui cause des nuisances autant pour les commerçants que pour les habitants… Les dealers sont des cibles prioritaires de l’action publique." Revenant sur la genèse de ces problèmes, le commandant de la compagnie de gendarmerie Florent Colombey, comme celui de la communauté de brigades, Julien Depardieu, rappellent avoir été saisi par des habitants et des commerçants sur de nombreuses incivilités et nuisances liées à ces trafics répétés. "Après des investigations approfondies et afin de maintenir et de garantir la tranquillité publique dans le centre-ville, nous avons mené une opération de flagrance qui a débouché sur plusieurs interpellations." Une délinquance en baisse Le commandant Depardieu relativise toutefois : "Si, en Aveyron, la délinquance augmente, ce n’est pas le cas à Villefranche, où au cours de l’année 2022, elle a nettement baissé, d‘autant qu’en matière de stupéfiants nous maintenons la pression sur les revendeurs et les consommateurs, dont une quinzaine a été entendue dans cette affaire, car tous consommateurs de drogue commettent un acte délictuel qui plus est dangereux pour sa santé." Ces derniers seront d’ailleurs convoqués ultérieurement par la justice. Pas d’atmosphère anxiogène, donc dans le centre-ville. Jean-Sébastien Orcibal pour qui sécurité et citoyenneté vont de pair opine. La bonne coopération entre gendarmerie et police municipale "Nous sommes très satisfaits du travail mené par la gendarmerie dans le cadre de cette opération, en partenariat avec notre police municipale, l’objectif étant bien d’assurer un maillage du territoire grâce aux échanges de renseignements entre nos agents municipaux et les gendarmes, le tout conforté par nos services de vidéoprotection : dans tous les cas, il s’agit là d’un témoignage positif adresser à la population villefranchoise pour aider à retrouver une ambiance sereine en cœur de ville." Et d’enfoncer le clou : "Les dealers doivent comprendre qu’il n’y a pas de place pour eux à Villefranche." Outre ce type d’interventions, de son côté, la gendarmerie annonce poursuivre ses actions de sensibilisations en direction des collégiens et des lycéens autour des drogues.