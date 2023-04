XV de France : "Cela va secouer très fort mais je suis prêt", Matthieu Lartot se livre sur la récidive de son cancer et son amputation à venir

Le journaliste de 43 ans qui commente les matches de rugby du XV de France sur France Télévisions est touché par une récidive de son cancer du genou. Il va devoir être amputé. Il se livre sur son combat contre le cancer, le deuxième après avoir été touché il y a déjà 26 ans.

"Puisque de nos jours tout se sait…autant que ce soit moi qui vous l’annonce". C'est par ses mots que Matthieu Lartot, la voix du rugby sur France Télévisions, a annoncé lui-même sa rechute dans son combat contre le cancer, sur son compte Instagram.

Il va être amputé

Victime d’un cancer au genou à l’adolescence, le journaliste que l'on avait vu pour la dernière fois à l'antenne commenter les matches du XV de France lors du tournoi des Six-Nations, a expliqué devoir se mettre en retrait de l'antenne "pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois".

Depuis l'adolescence, Matthieu Lartot souffre en effet d'un synovialosarcome, une tumeur maligne présente au niveau des articulations du genou. Pour "une question de survie", le commentateur des Bleus va devoir se faire amputer. Un choix difficile mais la meilleure option pour l'aider à guérir et éviter une nouvelle rechute.

"Mon intention c'est qu'on s'intéresse à cette maladie, pour essayer de faire avancer les choses !"



Le journaliste sportif Matthieu Lartot a annoncé faire face à une rechute de son cancer, il témoigne dans la Story de @mohamedbouhafsi ⬇️#CàVous pic.twitter.com/tMHb9024Sk — C à vous (@cavousf5) April 25, 2023

Ce mardi 25 avril, le quadragénaire est intervenu en direct depuis l'hôpital où il est pris en charge, sur le plateau de l'émission C à vous sur France 5. Matthieu Lartot est alors revenu sur la maladie.

"Un sarcome plus gros, plus agressif"

Alors que le tournoi des Six-Nations bat son plein, Matthieu Lartot explique avoir constaté "une récidive de son cancer qui l'avait frappé il y a plus de ving-cinq ans maintenant. C'est un sarcome plus gros, plus agressif."

Il a alors confié qu’il allait devoir subir deux séances de chimiothérapie qui seront suivies d’une intervention au mois de juin.

"Il y avait 1 à 5 % de chance que ça arrive..."

"Depuis trois semaines, je savais que ce moment arriverait (...) 26 ans après, l’histoire bégaie malheureusement", écrit-il encore. "Il y avait 1 à 5 % de chance que ça arrive et c’est arrivé. Ça va secouer très fort mais je suis prêt et très bien entouré".

"Mon seul objectif, c'est la victoire"

"Et comme les bleus, mon seul objectif en 2023 est la victoire. Alors à très bientôt. Vive le sport et vive le rugby".

Le journaliste a tenu rendre hommage à l'hôpital public et aux soignants. Très entouré par ses proches et la famille du rugby, les messages de soutien se multiplient sur internet et les réseaux sociaux.

De nombreux messages de soutien

"Bon courage Matthieu ! De tout cœur avec toi dans cette épreuve", écrit Damian Penaud, international tricolore. "Un max de Force et d'Energie à toi !! Reviens-nous vite car les passionnés, dont je fais partie, t'attendent derrière leurs écrans !", écrit Julien Fébreau, commentateur officiel de la Formule 1 sur Canal +.

"Beaucoup de courage dans cette épreuve Matthieu. Toute l’équipe des Six Nations vous apporte son soutien et nous espérons vous revoir très vite sur les terrains"...

Ce lundi 24 avril, c'est Fabien Galthié, le sélectionneur du XV tricolore qui, dans les colonnes du Parisien, a apporté son soutien à son ami avec qui il a commenté les rencontres des Bleus sur France Télévisions durant de nombreuses années. "J’ai écouté, avant tout. J’essaie, à ma petite échelle, d’être utile. J’ai beaucoup pensé à lui, et je pense encore beaucoup à lui. Je pense à sa famille, et à ses parents que je connais bien. Il faut garder de la pudeur sur ce qu’on peut dire à l’extérieur dans ces moments", évoque-t-il.